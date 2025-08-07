Ankara’da İzmir zirvesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir Milletvekilleri Eyyüp Kadir İnan ile Mehmet Kasapoğlu ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'yla birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borç yükünün konuşulduğu özel zirvede belediyenin borçlarına karşılık olarak, İZBAN'daki belediyeye ait hisselerin merkezi yönetime devredilmesinin masaya yatırıldığı iddia edildi. Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlar için bekleyen kredilerinin de ele alındığı öğrenildi.

Ankara'daki görüşmede, belediyenin borçlarına karşılık olarak, İZBAN'daki belediyeye ait hisselerin merkezi yönetime devredilmesinin de masaya yatırıldığı öğrenildi.

ÖNEMLİ KONULAR MASADA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, daha önce yaptığı açıklamalarda, kentin birçok önemli yatırımının finansman için beklemede olduğunu vurgulamıştı. Tugay, özellikle Çiğli'deki arıtma tesisi genişletme projesi, çamur kurutma tesisi, Şakran, Dikili ve Çeşme atık su arıtmaları, Güneybatı Arıtma Tesisi kapasite artırımı, yağmur suyu ayrıştırma sistemleri ve elektrikli troleybüs alımları da yer aldığı öğrenildi. İzmir'in başlıca yatırımları ve borçları gibi önemli konularının ele alındığı zirvede Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, onay bekleyen yurt dışı krediler için devlet garantisi hususunda olumlu baktığı öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurumlar vergisi borçlarının da bu büyük zirve sonrası vade süresinin 12 aya çıkarıldığı belirtildi.

VERİMLİ BİR GÖRÜŞME OLDU

Sürpriz zirve toplantısına katılan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Bakan Mehmet Şimşek'e nazik ev sahipliği ve İzmir'e gösterdiği hassasiyet için teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da Yeni Asır'a yaptığı özel açıklamada özetle şunları aktardı: "Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'i ziyaret ettik. Kentimizin önceliklerini ve ihtiyaçlarını konuştuğumuz oldukça verimli görüşme gerçekleştirdik. Bakanımız Mehmet Şimşek'e nazik ev sahipliği ve İzmirimize gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla tüm hemşerilerimiz ve heyetimiz adına teşekkür ediyoruz" dedi.

TUGAY'DAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da ortak zirveyle ilgili "Ankara'da, kentimizin büyük ve hayati projeleri için uluslararası alanda kredi sağlamak üzere imzaladığımız protokoller kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı onayı gereken süreçler için Sayın Bakanımız ile bir araya geldik. Nazik kabulleri ve gösterdikleri ilgi için kendilerine teşekkür ediyorum. Görüşmeye sağladıkları destek için AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'ya, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'a ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum" paylaşımında bulundu.