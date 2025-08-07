Kemalpaşa’da çöp dağları oluştu

İZMİR'İN Kemalpaşa ilçesinde belediye tarafından toplanan çöplerin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenli olarak alınmadığı, çöplerin gelişi güzel araziye boşaltıldığı öğrenildi. İzmir ve ilçelerinde yaşanan çöp sorununa bir yenisi daha eklendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kemalpaşa'da bulunan çöp transfer merkezinden düzenli olarak çöp alınmadığı için ilçe belediyesi tarafından toplanan çöplerin kamyonlarla araziye boşaltıldığı görüldü.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan ve aynı zamanda doktor olan AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Dr. Metin Yaşar, olayın her açıdan sıkıntılı olduğunu belirterek, hem Büyükşehir Belediyesinin hem de ilçe belediyesinin bir an evvel bu soruna çözüm bulması gerektiğini vurguladı. Çöp döküm alanının hem ilçe merkezine hem de sanayi kuruluşlarına oldukça yakın bir yerde olduğunu da vurgulayan İlçe Başkanı Metin Yaşar, alanın aynı zamanda ilçe mezarlığının da hemen alt kısmında olduğunu belirtti. Döküm alanında hayvan leşlerinin de olabileceğine dikkat çeken Yaşar, köpeklerin buradan insanlara salgın hastalık bulaştırabileceğini dile getirdi.