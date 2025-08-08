İstanbul merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde silahlı eylemlere karıştığı tespit edilen ve liderliğini yurtdışında bulunan B.Y. isimli şahsın yaptığı organize suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

Çalıntı araç ve motosiklet kullanılarak işlenen, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "tehdit", "motosiklet hırsızlığı" gibi çok sayıda suça karıştığı belirlenen 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik, İstanbul merkezli İzmir, Manisa ve Bitlis illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 37 adrese yapılan baskında 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise; 5 ruhsatsız tabaca, 1 çalıntı motosiklet, 19 fişek, 1 av tüfeği, 3 şarjör ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli adli makamlara sevk edilirken, 3 şüphelinin polisteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi.