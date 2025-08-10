İzmir elektrik kesintisi 10 Ağustos Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşanacak elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşanacak elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
10:00 - 13:00
BAYINDIR / İZMİR
Lütuflar
Alanköy
Gaziler
Buruncuk
Çenikler
Kabaağaç
Karahayıt
Karapınar
Kızılkeçili
Zeytinova
09:00 - 14:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Maltepe
09:00 - 12:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Beşpınar
Sütçüler
09:15 - 17:15
KİRAZ / İZMİR
Suludere
10:00 - 13:00
KINIK / İZMİR
Karadere
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Artıcak
10:00 - 16:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi
10:00 - 16:00
TORBALI / İZMİR
Pamukyazı
Eğerci
Göllüce
Subaşı
Sağlık
Mustafa Kemal Atatürk
Naime