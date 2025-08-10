  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 10 Ağustos Pazar

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintileri olacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 10 Ağustos Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşanacak elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

10:00 - 13:00
BAYINDIR / İZMİR
Lütuflar
Alanköy
Gaziler
Buruncuk
Çenikler
Kabaağaç
Karahayıt
Karapınar
Kızılkeçili
Zeytinova

09:00 - 14:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Maltepe

09:00 - 12:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Beşpınar
Sütçüler

09:15 - 17:15
KİRAZ / İZMİR
Suludere

10:00 - 13:00
KINIK / İZMİR
Karadere

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Artıcak

10:00 - 16:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi

10:00 - 16:00
TORBALI / İZMİR
Pamukyazı
Eğerci
Göllüce
Subaşı
Sağlık
Mustafa Kemal Atatürk
Naime

