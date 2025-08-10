Kırmızı bültenle aranan 11 kişi Türkiye’ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 6, ulusal seviyede aranan 5 suçlunun Gürcistan, Karadağ, İsveç ve Japonya'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu Kabine döneminde 427 suçlunun Türkiye'ye iadesini sağladıklarını belirtti.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Yerlikaya açıklamasında "Kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan, elebaşılığını A.T'nin yaptığı organize suç örgütü üyesi C.Ç. isimli şahıs Gürcistan'da, 'kasten öldürme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan, 'Daltonlar' suç örgütü üyesi M.E.Ö. isimli şahıs Gürcistan'da, 'silahla yağma, cebir, tehdit ve hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.Y.B. isimli şahıs Gürcistan'da, 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ü.A. isimli şahıs Gürcistan'da, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ulusal seviyede aranan M.Y. isimli şahıs Japonya'da yakalandı" ifadelerine yer verdi.