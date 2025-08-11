Çöp kavgasında zafer Tirelilerin

İzmir Tire'de bir süredir var olan çöplük gittikçe büyümüştü. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tireliler arasındaki 'çöp kavgasının' kazananı yine vatandaş oldu. AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu vatandaşla birlikte düzenledikleri eylemin ses getirdiğini belirtti. Uğurlu, "İzmir Büyükşehir Belediyesi geri adım attı. Çöpler iş makineleriyle derin çukurlara gömülmeye başlandı. Alanın tamamen kapatılmasının ardından Büyükşehir çöpleri artık Tire'ye göndermeyecek" ifadelerini kullandı.

EKİPLER HEMEN ALARMA GEÇTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Karateke köyündeki meralık alana Harmandalı çöplüğünün kapatılmasından hemen sonra İzmir'in çöplerini yasa dışı olarak vahşi depolama yöntemiyle dökmeye başladığını hatırlatan Uğurlu, "Devletimizin kurumları hızla harekete geçti. Tire Kaymakamlığı, Karateke'deki mera alanı için keşif kararı alarak, 13 Ağustos'ta bölgede inceleme yapacağını açıkladı. Bunun üzerine belediye ekipleri ekipleri adeta alarma geçti. Jet hızıyla talimat verilerek, bölgeye iş makineleri sevk edildi. Çöpler açılan derin çukurlara gömülerek üzeri toprakla örtülmeye başlandı" dedi.

Tire'de çöplerin döküldüğü alan vatandaşların sağlığını tehdit ediyordu. Konuyla ilgili harekete geçen Tireliler, verdikleri mücadeleyi kazandı. Çöplerin üstü toprakla örtüldü.

'BU KÖTÜ ANLAYISA EN IYI CEVAP VERILDI'

BÜYÜKŞEHİR'İN, hukuk tanımaz ve vurdumduymaz tavırlarının Tirelileri derinden üzdüğünü kaydeden Uğurlu, "Tire'yi arka bahçesi gibi gören, üvey evlat muamelesi yapan bu anlayışa en büyük cevabı yine vatandaşımız vermiştir. Yıllardır katı atık tesisi kuramayan Büyükşehir Belediyesi, vahşi depolama ile geleceğimizi tehdit altına almıştır. Beceriksizliğin faturasını devletimize kesmeye kalkan zihniyet, yine çöp, çamur ve çukur üçgeninde boğulmuştur. Umarım bu yaşananlardan ders çıkarılır. Biz her zaman vatandaşımızın yanında olacağız" ifadelerini kullandı.