Ceyda’nın katiline ‘elem ve öfke’ indirimi!

İZMİR'İN Bornova ilçesinde, evinde cam kesikleri içinde cesedi bulunan Ceyda Yüksel'in (21) ölümüne ilişkin davada, kapıldığı elem ve öfkenin niteliği ve boyutu dikkate alınıp, 'haksız tahrik' indirimi uygulanıp 'Kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Serkan Dindar'ın (45) cezası, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından onandı. İstinaf kararının onanmasının ardından tarafların itirafı üzerine dosya bu kez Yargıtay'a gitti.

Dosyayı görüşen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen haksız tahrik indiriminde isabetsizlik görülmediğine kanaat getirdi. Kararda yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan ve dosya kapsamına göre yeterli, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin açıkça gösterildiği, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı belirtildi. Öte yandan Ceyda'nın annesi Filiz Demiral, hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini ve Anayasa Mahkemesi'ne itiraz edeceklerini söyledi.