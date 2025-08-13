İzmir’de denizde cesedi bulunmuştu! Arkadaşı gözaltına alındı

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayraklı ilçesinde, denizden bir erkek cesedi çıkmıştı. Cesedin Nail Can Yardımcı'ya ait olduğu belirlenirken, sahile arkadaşı F.Z. ile geldiği ve olay öncesinde F.Z.'nin Yardımcı ile sahilde şakalaşmaya başladıkları tartışıp kavga ettikleri, ardından boğuşma sonucu kayalıklardan birlikte denize düştükleri ortaya çıktı.

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 25 yaşındaki gencin denizde ölü bulunmasına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri dün Bayraklı sahilinde denizden çıkarılan cesetle ilgili çalışma başlattı.

Kesici ve delici alet ya da silahla yara izine rastlanılmayan cesedin Nail Can Yardımcı'ya ait olduğu belirlendi.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarına göre Yardımcı'nın, arkadaşı F.Z. ile motosikletle sahile geldiği ortaya çıktı.

Bunun üzerine F.Z. saklandığı adreste yakalandı.

F.Z. emniyetteki ifadesinde, Yardımcı ile sahilde şakalaşmaya başladıklarını, tartışıp kavga ettiklerini, ardından boğuşma sonucu kayalıklardan birlikte denize düştüklerini ileri sürdü.

Kendisinin karaya çıktığını ancak Yardımcı'nın çıkamadığını iddia eden F.Z, daha sonra bölgeden ayrıldığını belirtti.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Bayraklı sahilinde dün bir kişinin denizde hareketsiz halde olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, deniz polisleri tarafından erkek cesedi bulunduğu yerden çıkarılmıştı.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

