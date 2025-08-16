Tireli dağcı karı koca Türkiye’nin zirvesine çıktı

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan Melih ve Emel Nal çifti uzun süredir hayalini kurduğu düşlerini gerçekleştirdi. Dağcılık sporuyla yakından ilgilenen Nal çifti, Türkiye'nin 5 bin 131 metreyle en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanarak büyük bir başarıya imza attı. Çift zorlu tırmanışa uzun süreli ve yüksek irtifalı dağ tırmanışlarını tarif eden "ekspedisyon" yöntemiyle hazırlandı. Melih ve Emel Nal sırasıyla Bozdağ (2159 m), Uludağ (2543 m) ve Dedegöl Dağı (2998 m) zirvelerine tırmanarak yüksek irtifaya uyum sağladı.

ÜÇ GÜNLÜK TIRMANIŞ

Ağrının zirvesine üç günde ulaşan genç dağcılar, tırmanış boyunca oksijen azalması, soğuk hava ve yorgunlukla mücadele ettiler. Tırmanışı, 'BravoRun' ekibi ve rehber Cuma Ararat eşliğinde tamamlayan Melih Nal, "Eşimle birlikte zirveye çıkmak bizler için hayatımız boyunca unutamayacağımız paha biçilemez bir anı oldu" diye paylaştı.