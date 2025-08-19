  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İzmir Buca'da boş alandaki atık yığını alev alev yandı

Son dakika İzmir haberleri... Buca ilçesinde boş alandaki atık yığınında yangın çıktı. Bir futbol sahası büyüklüğündeki alanda bulunan plastik, tekstil ürünleri ve molozlar bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı. Korkutan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Buca ilçesinde boş alandaki atık yığınında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Seyhan Mahallesi 718 Sokak'ta bulunan, bir futbol sahası büyüklüğündeki alanda plastik, tekstil ürünleri ve moloz birikintisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Alandaki çöplerin farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş yerlerinin atıkları olduğu ve zaman zaman yakıldığı belirtildi.

Bölgedeki esnaf ise atıkların çevre kirliliği oluşturduğunu ve yakılmasıyla sağlığı tehdit ettiğini belirterek, yetkililerden çözüm talep etti.

Buca Belediyesinden 1 Mayıs'ta yapılan açıklamada, mülkiyeti bir kamu kurumuna ait olan alana geceleri kaçak sanayi atıklarının döküldüğü belirtilmiş ve alanın tel örgüyle koruma altına alınması gerektiği ifade edilmişti.

