İzmir'de sıcaklık artarak devam edecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, AA muhabirine haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.



Özdemirci, sıcaklığın, yurdun iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.





Cuma gününden itibaren sıcaklıkta artış görüleceğini belirten Özdemirci, "Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesini bekliyoruz." dedi.



Yurdun yağış alacak bölgelerine değinen Özdemirci, "Yarın için Marmara'nın kuzeydoğusu, Kırklareli çevreleri, Sinop ve Bolu dışında Batı Karadeniz bölgesinde sağanak bekliyoruz. Güneyde yine Isparta'nın doğusu, Konya'nın batı kesimlerinde, Doğu Akdeniz'de Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinde ve Hatay'ın kıyılarında aralıklı sağanak görülecek." ifadelerini kullandı.