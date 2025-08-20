CHP’de Yıldız krizi

ÖZLEM Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmasının etkileri CHP'de büyüyerek devam ediyor. CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın son dönemde parti etkinliklerinden uzak durması dikkat çekti. Yıldız bu konudaki eleştirilere de sesiz kalarak partisiyle arasında bir sorun olduğunu adeta göstermiş oldu. Yıldız, 15 Ağustos'ta Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in il binasında yaptığı basın açıklamasına

katılmamış, aynı gün Büyükşehir Belediyesi önündeki protestoda da görüntü vermemişti. Kent Meydanı'nda düzenlenen ve Genel Başkan Özgür Özel'in konuştuğu büyük ti. mitinge de katılmaması "Yıldız yol ayrımında mı?" sorusunu gündeme getirdi. Parti kulislerinde Yıldız'ın Özgür mında Özel yönetimine karşı açık tavır aldığı ve CHP ile ipleri koparma noktasına geldiği iddia ediliyor.