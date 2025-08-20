İzmir'de 5 milyon TL'lik kaçak ürün operasyonu!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de polis ekiplerince bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 5 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi. Olaylarla ilgili 21 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan sağlığını tehdit eden sahte içki ve etil alkol üretimi ile kaçak tütün mamulleri ticaretini önlemek, gümrük kaçağı ürünlerin piyasaya sürülmesini engellemek ve kültür-tabiat varlıklarını korumak amacıyla kent genelinde 16 ayrı operasyon gerçekleştirildi.