Orman yakan define avcılarına 18 yıl hapis

İZMİR'İN Bornova ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yaparken yangın çıkaran 5 sanık hakkında iki ayrı suçtan 18'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanıklar A.Ş. (20), V.T. (40), E.K. (21), A.A.Ş. (20) ve A.Ş.'nin (20) suç işlemeye karar verdikleri ve fikir birliği içerisinde hareket ederek define bulmak amacıyla Kayadibi Mahallesi Çaltıçukuru mevkisinde el yapımı olduğu tespit edilen "patlayıcı madde" ile çukurun patlatıldığı kaydedildi. Ayrıca yangının 3 bin 630 kızılçam ağacının yanarak zarar gördüğü belirtilerek, yangının ihmal ve dikkatsizlik sonucu çıktığı ifade edildi.