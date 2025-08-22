Sahipsiz köpeklerden kaçarken canından oldu

İzmir'de sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı kadın, hastanede hayatını kaybetti. Fidan Deveci (55), İzmir'in Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi'nde yürürken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Bu sırada S.K. (38) idaresindeki otomobil, köpeklerden kaçmaya çalışan Deveci'ye çarptı.
Yaralanan Deveci, özel bir hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı. Olayla ilgili otomobilin sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.