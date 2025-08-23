Efehan DMD’yi yardımlarla yenecek

İzmir Selçuk'ta yaşayan DMD hastası 6 buçuk yaşındaki Efehan Akyüz için zaman hızla daralıyor. Sesini 1 Şubat 2025'te ilk Yeni Asır'ın duyurduğu DMD savaşçısı minik Efehan için ailesi seferberlik ilan etti. Valilik izinli yardım kampanyası ise aradan geçen 7 ayda yüzde 4 seviyesinden ancak yüzde 17'lere ulaştı. Çocuklarının gözlerinin önünde her gün erdiğini belirten anne Bahriye ve baba Ahmet Akyüz yardımseverlere seslenerek, "Efehan'ın kasları her geçen gün biraz daha eriyor. Oğlumuzu, büyük küçük miktarlar demeden kampanyaya destek olacağınız yardımlarınız kurtaracak" dedi. Yurt dışındaki tedavisi için valilik izinli kampanyanın çok yavaş ilerlediğinden yakınan Akyüz ailesi, "Zamana karşı yarışıyoruz. Oğlumuz yaşıtları gibi koşup oynamak yerine onu yatağa mahkum kılan DMD ile mücadele ediyor. Yaşıtlarından çok geride, hatta henüz konuşamıyor bile" dedi.