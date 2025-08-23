  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de bıçaklı gasp: Polis suçüstü yakaladı

İzmir'de bıçaklı gasp: Polis suçüstü yakaladı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Konak’ta bıçaklı gaspçı polis ekiplerince suçüstü yakalandı.44 yaşındaki şüphelinin ayrıca 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

İHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de bıçaklı gasp: Polis suçüstü yakaladı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, dün ilçede bir kişinin bıçakla gasp girişiminde bulunduğunu fark ederek olaya müdahale etti. Gaspçıyı kıskıvrak yakalayan ekipler, suç aleti bıçağı da ele geçirdi. Bıçaklı gaspçı M.A. (44) gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Öte yandan M.A.'nın yapılan sorgusunda, 'Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme' suçundan, 3 ayrı dosyadan toplamda 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.A., cezaevine gönderildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA