İzmir’in deniz hamamları APİKAM’da hatırlandı

İZMİRLİLERİN denizle kurduğu ilişkiyi, 19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak 20. yüzyılın ortalarına kadar uzanan bir zaman dilimi içinde ele alan "İzmir'de Eski Bir Yaz: Deniz Hamamlarından Plaja" sergisi, APİ- KAM tarafından hazırlanarak İzmirlilerin beğenisine sunuldu. Deniz hamamlarından modern plajlara geçiş sürecini aktaran sergi; sağlık, mahremiyet, eğlence ve modernleşme kavramları etrafında şekilleniyor. Gazete arşivlerinden, hatıratlardan, akademik çalışmalardan ve çeşitli yayınlardan faydalanarak oluşturulan sergi kapsamında, ziyaretçiler bir başka nostalji yolculuğuna daha çıkarılıyor. Görüntüler, APİKAM "İZFAŞ Albümleri" koleksiyonundan derlenen kısa film olarak APİKAM Drama Salonu'nda ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.