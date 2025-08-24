İzmir ölü balıklar şehri

TEYAKKUZ VE SESSİZLİK

Tarih 19 Ağustos 2024... Yer Bayraklı sahili... Manzara, kıyıya vurmuş binlerce ölü balık... Şehir teyakkuzda... Kentin tek konusu bu, herkes balık ölümlerinden, kötü kokudan bahsediyor. Deniz bilimciler ardı ardına açıklamalar yapıyor, kokunun, ölümlerin nedenini anlatıyor. Bütün birimler harekete geçmiş, denizden numuneler alınmış, sonuçlar açıklanmış, çözüm yolları tartışılmış, her gün neler yapılacağı konuşulmuş, halka anlatılmış... Bu sırada gemiler ve kıyılara konan birkaç motorla havalandırma yapılarak denize oksijen takviyesi verilmiş... Sonra kış gelmiş, havalar soğumuş, ölü balıklar ortadan kalkmış ve konu kapanmış...

ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK

TA ki takvimler sonraki yılın aynı günlerine geldiğinde kıyılarda yeniden ölü balıklar görülmeye başlayana kadar.... Aynı senaryo yeniden... Tek bir farkla, artık bu görüntü herkesi daha az korkutur olmuş. Endişeli fısıltılar yerini "Ölü balık mı? Olabilir. Zaten denizin kirli olduğunu biliyoruz" cümlelerine bırakmış. Tıpkı "İzmir kokuyor" eleştirilerine, "Ne var bu yeni değil ki" dendiği gibi. İşte İzmir'in en büyük sorunu bu. Öğrenilmiş çaresizlik... Yani kötü giden şeylerin değiştirilemeyeceğine inanmak. Teknik yöntemleri bilmem ama güzel İzmir'in ölü balıklar şehri olmaması için en başta bu tehlikeli alışkanlıktan vazgeçmek şart!