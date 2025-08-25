CHP’li Konak Belediyesi’nde haklarını alamayan memurlar iş bıraktı

'SORUMLULUĞUNUZU YERİNE GETİRMEK ZORUNDASINIZ'

'Sendikal mücadele yalnızca hak arayışı değil, aynı zamanda kamu hizmetlerinin etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi açısından da büyük önem taşımaktadır' diyen Bekar, "Konak Belediyesi'nde toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmaması, emekçilerin kazanımlarının yalnızca kağıt üzerinde kaldığını açıkça göstermektedir. Bu durum yalnızca sendikal hakları değil, kurum içi iş barışını ve hizmet kalitesini de tehdit etmektedir. Bizler devlet memuruyuz. Devlet terbiyesi almış insanlarız. Sizlerin emir eri ya da kölesi değiliz. Belediye başkanlarına da hatırlatıyoruz; sizler belediyeleri yönetmek için seçildiniz. Bu sorumluluğunuzu yerine getirmek zorundasınız. O koltuklara bizleri aç bırakmak için bizleri yoksullaştırmak için bizleri elektrik, su faturasını ve ev kiramızı ödeyemez duruma getirmek için kimse size oy vermedi. Eğer yönetemiyorsanız o zaman kusura bakmayın müsaade edeceksiniz. Adil, liyakatli kişiler gelecek. Yetkili sendika olarak belediye yönetimine memur emekçilerimizin sosyal denge tazminatlarımızın yatmaması durumunda ev kirasını ödeyemeyen, kredi kartını ödeyemeyen, okul taksitini ödeyemeyen personellerimizin olduğunu sizlere ilettik" diye konuştu.