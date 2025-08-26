Gezmeye çıkan çift kazada can verdi

Manisa'dan İzmir'e gezmeye gelen karı-koca, meydana gelen feci kazada öldü. Salihli'den Ödemiş istikametine N.G (35) yönetimindeki otomobil ile Manisa'nın Salihli ilçesi istikametine seyir halinde olan Bayram Koçyiğit (67) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Bayram Koçyiğit ve eşi Hilya Koçyiğit savruldu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hilya Koçyiğit'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, eşi Bayram Koçyiğit ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü N.G. ise tutuklandı