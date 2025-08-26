  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Son dakika: İzmir elektrik kesintisi 26 Ağustos Salı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintilerinin detayları GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Kesintilerin hangi ilçelerde ne kadar süreli olacağı araştırılıyor. İşte 26 Ağustos Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Son dakika haberleri... Bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin detayları GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. İşte 26 Ağustos Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

10:00 - 11:30

BAYINDIR / İZMİR

Lütuflar

13:00 - 16:00

BAYRAKLI / İZMİR

Mansuroğlu

13:30 - 17:00

BEYDAĞ / İZMİR

Halıköy

09:00 - 13:00

BORNOVA / İZMİR

Mevlana

09:30 - 14:30

ÇEŞME / İZMİR

Germiyan

13:00 - 17:00

KARABURUN / İZMİR

Yayla

Salman

Parlak

Küçükbahçe

Merkez

Tepeboz

10:00 - 16:00

KARŞIYAKA / İZMİR

Bahçelievler

09:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR

Aşağıkızılca

Yukarıkızılca Merkez

13:00 - 14:00

KİRAZ / İZMİR

Arkacılar

Karaman

Şemsiler

Umurcalı

Yağlar

09:00 - 15:00

MENEMEN / İZMİR

30 Ağustos

10:00 - 16:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Ovakent

Yolüstü

Umurbey

Konaklı


10:00 - 13:00

SELÇUK / İZMİR

Gökçealan

Havutçulu


10:00 - 11:30
TİRE / İZMİR

Derebaşı

Kızılcahavlu

Kahrat

