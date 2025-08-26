Son dakika: İzmir elektrik kesintisi 26 Ağustos Salı

Son dakika haberleri... Bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin detayları GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. İşte 26 Ağustos Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
10:00 - 11:30
BAYINDIR / İZMİR
Lütuflar
13:00 - 16:00
BAYRAKLI / İZMİR
Mansuroğlu
13:30 - 17:00
BEYDAĞ / İZMİR
Halıköy
09:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Mevlana
09:30 - 14:30
ÇEŞME / İZMİR
Germiyan
13:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
Yayla
Salman
Parlak
Küçükbahçe
Merkez
Tepeboz
10:00 - 16:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bahçelievler
09:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Aşağıkızılca
Yukarıkızılca Merkez
13:00 - 14:00
KİRAZ / İZMİR
Arkacılar
Karaman
Şemsiler
Umurcalı
Yağlar
09:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
30 Ağustos
10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Ovakent
Yolüstü
Umurbey
Konaklı
10:00 - 13:00
SELÇUK / İZMİR
Gökçealan
Havutçulu
10:00 - 11:30
TİRE / İZMİR
Derebaşı
Kızılcahavlu
Kahrat