Baraj devreye girdi! İzmir Çeşme'de su kesintisi sona erdi

İdaremiz ekiplerince tesisten gelen suyun dezenfeksiyon ve basınç entegrasyon test işlemleri 24 Ağustos tarihinde sonuçlandırılarak ilçemizin içme suyu dağıtım şubesine verilmeye başlamıştır. Bu kapsamda 24 Ağustos saat 23.00 itibarıyla su kesintisi yapılmayıp, şebeke sisteminin dengelenmesi sağlanmış ve Çeşme ilçemizde zorunlu su kesintisi uygulanması sonlandırılmıştır."



DSİ Genel Müdürlüğünün 1,7 milyar lira yatırımla hayata geçirdiği Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi Projesi 9 Ağustos'ta hizmete alınmıştı.

