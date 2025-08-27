Milas’taki cinayetin zanlısı İzmir’de yakalandı

MUĞLA, Milas'ta 43 yaşındaki Kezban Süne'yi silahla vurarak öldüren Bülent Koca (53), olaydan sonra başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları sonucunda İzmir'de jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 22 Ağustos'ta meydana gelmişti. Polis, çevrede yaptığı araştırmada av tüfeği ile 1 dolu ve 2 boş kartuş ele geçirdi. Görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelinin Bülent Koca (53) olduğu tespit edildi. Milas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, 72 saatlik kamera analizi sonrası Koca'nın Balıkesir'e kaçtığını belirledi. Şüpheli, İzmir'in Aliağa ilçesinde jandarma uygulama noktasında yakaladı.