“Özür dileyeceğine yalan söylüyor”

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir'deki kooperatif tartışmalarına ilişkin sözlerine tepki gösterdi. İnan, yaptığı açıklamada Özel'in İzmir'deki kooperatif mağdurlarını yok saydığını belirterek, "Sayın Özgür Özel, CHP belediyeciliği tarafından dolandırılan İzmirlilere özür dileyeceğinize, pişkince yalan söylüyorsunuz" dedi.

"ÖZEL TARİHE GEÇMİŞTİR"

Özel'in 'Kimse dolandırılmadı' çıkışını eleştiren İnan, "İzmir'deki kooperatif faciasını örtbas edemezsiniz. Vatandaşlardan yıllarca para toplanmasına rağmen konutların teslim edilmedi, aynı arsalar birden fazla kişiye satıldı ve belediyeler usulsüz ruhsatlarla projelere göz yumdu. Binlerce İzmirli mağdur edildi, hayat birikimleri yok oldu. 20 milyar TL'den fazla kamu zararı ortaya çıktı. Dolandırılan mağdurlar hâlâ haklarını arıyor" diye konuştu.

İnan, CHP liderinin mağdurları yalancılıkla itham ettiğini savunarak, "Özgür Özel, hırsızları, bantçıları ve dolandırıcıları kollayan genel başkan olarak tarihe geçmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da, Özel'in açıklamalarını şaşkınlıkla okuduğunu dile getirdi. Kırkpınar, "Yolsuzluk ne zamandan beri talihsizlik olarak görülüyor. Bunlar için her yol mübah. Liyakattan bahseder eş, dost akraba kim varsa belediyelerden kadro verirler. Yolsuzluk yapar talihsizlik olarak görürler. Ama bunlar ne olarak görürse görsün milletimiz bunların ne yaptığını çok iyi biliyor ve görüyor" diye konuştu. Toplanan paraları, yapılmayan binaları, yolsuzluğu ve hırsızlığı 'Talihsizlik' olarak gören Özel'in hedef saptırdığını vurgulayan Kırkpınar, "Kooperatif kurulmasının doğru bir iş olduğunu görüp, yüzlerce kişiden toplanan paraların akıbeti ile ilgili tek kelime etmemek ve yaşanan mağduriyetleri görmezden gelmek

aymazlıktır" şeklinde konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise, Özgür Özel'in kooperatif soruşturması üzerinden yaptığı açıklamalara sert çıkarak, "Asıl sorulması gereken şudur: Bu insanlar çareyi kime anlattı? Seslerini kime duyuramadı? Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, CHP İzmir İl Başkanlığı'na ve CHP Genel Merkezi'ne... Sayın Özel de dahil, hiçbir CHP'li yetkili bu insanların kapısını çalmadı, bir kez olsun dinleme gereği duymadı" dedi.

BİNLERCE İZMİRLİ MAĞDUR

Kooperatif mağduru binlerce İzmirlinin yıllardır büyük bir dram yaşadığını belirten Saygılı, "Hukuk süreci devam eden bir soruşturma üzerinden AK Partililerin sessiz kaldığı yalanını söyleyerek algı çalışması yapmaya kalkıyorsunuz. Hayır Sayın Özel; AK Parti, daha ilk günden bu işin nereye varacağını öngörmüş, kamuoyunu bilgilendirmiş, her defasında gerçeği dile getirmiştir. Bugün yapılması gereken, mahkemenin konusuna laf yetiştirmek değil; mağdur edilen İzmirli hemşehrilerimizin hakkını teslim etmek ve ortaya çıkan kamu zararının hesabını vermektir. İzmirlilerin feryadına kulak tıkayan sizsiniz, onların sesi olan biziz. Algıyla değil, gerçekle yüzleşin!" dedi.