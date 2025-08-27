  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir Son dakika İzmir elektrik kesintisi 27 Ağustos Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İl il elektrik ve su kesintileri en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. İzmir'de de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 27 Ağustos Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

Son dakika haberleri... İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Bugün pek çok ilçede uzun süreli kesintilerin olması bekleniyor. İşte İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

09:00 - 17:00

ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı

09:00 - 14:00

BAYINDIR / İZMİR

Camii

Kurt
Orta
Hacı İbrahim

09:00 - 12:00

BORNOVA / İZMİR

Serintepe

Çamkule

09:00 - 15:00

ÇEŞME / İZMİR

Germiyan

10:00 - 14:00

DİKİLİ / İZMİR

Bademli

Uzunburun

10:00 - 16:00

FOÇA / İZMİR

Hacıveli

10:00 - 16:00

KARABAĞLAR / İZMİR

General Kazım Özalp

10:00 - 16:00

KARŞIYAKA / İZMİR

Bahçelievler

09:00 - 15:00

KEMALPAŞA / İZMİR

Armutlu Hürriyet

Bayramlı

09:00 - 12:00

KONAK / İZMİR

Murat

Millet

09:00 - 17:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Kemer

Yılanlı

09:00 - 17:00

TİRE / İZMİR

Adnan Menderes

İhsaniye

Boynuyoğun

09:00 - 17:00

TORBALI / İZMİR

Ahmetli

Yeniköy

Özbey

09:00 - 15:00

URLA / İZMİR

Birgi

Nohutalan
Kadıovacık

