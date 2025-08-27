Son dakika İzmir elektrik kesintisi 27 Ağustos Çarşamba

Son dakika haberleri... İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Bugün pek çok ilçede uzun süreli kesintilerin olması bekleniyor. İşte İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
09:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı
09:00 - 14:00
BAYINDIR / İZMİR
Camii
Kurt
Orta
Hacı İbrahim
09:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Serintepe
Çamkule
09:00 - 15:00
ÇEŞME / İZMİR
Germiyan
10:00 - 14:00
DİKİLİ / İZMİR
Bademli
Uzunburun
10:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Hacıveli
10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
General Kazım Özalp
10:00 - 16:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bahçelievler
09:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Armutlu Hürriyet
Bayramlı
09:00 - 12:00
KONAK / İZMİR
Murat
Millet
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kemer
Yılanlı
09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Adnan Menderes
İhsaniye
Boynuyoğun
09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Ahmetli
Yeniköy
Özbey
09:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Birgi
Nohutalan
Kadıovacık