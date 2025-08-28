  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İzmir'de şüpheli hayvan ölümleri araştırılıyor!

İzmir'in Selçuk ilçesinde, 10 köpek ile 5 kedi öldü. Hayvanların zehirlenerek öldürüldükleri iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Selçuk ilçesinin kırsal Belevi Mahallesi'nde hayvanların öldüğünü görenler, durumu jandarma ile Selçuk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, hayvanların tavuk etiyle zehirlenerek öldürüldüğü iddiası üzerine soruşturma başlattı.

Ekiplerin çalışmasında, 10 köpek ile 5 kedinin öldüğü tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, hayvanların yediği yiyeceklerden aldığı numunelerin de gıda kontrol laboratuvarına gönderileceği öğrenildi.

Belevi Mahallesi Muhtarı Doğan Dönmez, "Kaymakamlığımız, Cumhuriyet Savcılığımız, İlçe Jandarma Komutanlığımız, AFAD ve çok sayıda hayvansever burada. Kedi ve köpekler zehirlenerek öldürüldü. Bu bir vicdansızlıktır, katliamdır. Soruşturma başlatılmıştır" dedi.

