İzmirli balıkçılar 1 Eylül'e hüzünlü hazırlanıyor! Deniz kirli... Umutlar hamside

Son dakika İzmir haberleri... Haftalar süren emeğin ardından denize açılmaya hazırlanan balıkçılar, 1 Eylül'e hüzünlü giriyor. İzmir'deki deniz suyu sıcaklığının yüksek ve denizin de kirli olması nedeniyle, Ege'nin simge balığı sardalyanın az olacağını ön gören balıkçılar, umutlarını hamsiye bağladı.

Mehmet Aksoy, "Kapasitemiz kadar balığı tutalım. Gelecek yıl da tutalım. Bir sonraki yıl da tutalım" dedi.

SARDALYA ÜREMİYOR

Aksoy, "Ege'nin simge balığı sardalya, bu yıl yaz aylarında dahi denizde görünmedi. Balıkçılarımıza soruyoruz, 'Sardalya görebiliyor musunuz?' diyoruz, cevap hep aynı: 'Sardalya yok'. Bu yıl daha çok hamsinin yoğun olacağı bir sezon bekliyoruz" dedi. Aksoy, "Sular kirli olunca sardalya üreyemiyor, yavrular büyüyemiyor. Sardalyasız bir sezon bizi bekliyor" diye konuştu.