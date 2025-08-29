Türk Kültürel Mirası Prof. Dr. Doğan’a emanet

İZMİR Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Doğan, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü başkanlığına atandı. Özellikle yurt dışındaki Türk kültür varlıkları üzerine Türkiye merkezli arkeolojik çalışmaların önünü açan çalışmalar yürüten enstitüde, yeni görevine başlayan Prof. Dr. Doğan, atanmasından duyduğu memnuniyeti paylaştı. Prof. Dr. Doğan, "Bu kutlu yolculukta görev almanın gururunu yaşıyorum" dedi.