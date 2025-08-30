Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuştu. Yangın felaketinden etkilenen vatandaşların mağduriyetini hızla gidermeye çalıştıklarını vurgulayan Kurum, "İzmir'de afetin izlerini siliyoruz. Bizim devletimiz güçlüdür, milletimiz büyüktür. Devlet hiçbir zaman milleti yalnız bırakmamıştır, bundan sonra da bırakmayacaktır" dedi. Kurum, Ödemiş ve Seferihisar'da yapılacak 281 konutun bir yıl içinde hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

'SÖZÜMÜZÜ TUTUYORUZ'

Kurum, "Yanan herevin yerine daha sağlamını yapacağız dedik ve hemen TOKİ Başkanımızla hazırlıklara başladık. Bir ay içerisinde İzmir'e verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı. Kurum, afet bölgelerinde tır, yürütülen çalışmaların sadece konut yapımıyla sınırlı olmadığını dile getirerek, "11 ilde afet konutları inşa ediyoruz. Çalışmalarımızda bölgenin iklim şartlarını dikkate alarak yeni yaşam alanları kuruyoruz. Afetzede kardeşlerimiz, bir yıl içerisinde teslim edeceğimiz bu konutlarla yeni hatıralar biriktirecek" dedi. Bakan Kurum, orman yangınları sonrasında ranta yönelik eleştirilere de değinerek, "Ormanlık alanlar ranta açılmadı. ifadesini kullandı.