İzmir’de çalıntı telefon cinayeti

İzmir'in Buca ilçesinde bir restoranda meydana gelen kavganın ardından cinayetle sonuçlanan olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Cinayetin sebebinin, bir müşterinin kaybolan cep telefonunu çaldığı şüphesi yüzünden olduğu öğrenildi. Olay 25 Ağustos akşamı saat 01.30 sıralarında bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restorana müşteri olarak gelen Emirhan Kaya (20) ile işletme sahibi Yılmaz E. arasında tartışma çıktı. Yılmaz E, yanındaki tabancayla Kaya'ya ardı ardına ateş etti. Sırtından, kalçasından ve ayağından yaralanan Kaya, kanlar içerisinde yere yığıldı. Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Yılmaz E, polis tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.