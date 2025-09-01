Evlat katili anneye indirimli ceza

İzmir'in Buca ilçesinde kızı Zeynep Vural'ı boğarak öldürdüğü suçlaması ile yeniden yargılandığı davada Ayşe Vural'a (61) verilen 16 yıl 8 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, Zeynep Vural'ın olay günü annesine hakarette bulunup, darbettiğine ve daha önce İzmir 2'nci Aile Mahkemesi'nin kararına göre de kızından şiddet görme tehlikesi olduğuna dikkat çekilip, cezasında indirim uygulandığı belirtildi. Buca Emniyet Müdürlüğü'ne 17 Mayıs 2021'de gelen Ayşe Vural, kızını öldürdüğünü belirterek teslim oldu.

Laleli Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, Zeynep Vural'ın cesedi ile karşılaştı. Ekiplerin yaptığı incelemede, Vural boğulduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Ayşe Vural tutuklandı, eşi S.V. (72) ile oğlu Ö.V. (27) adli kontrol ile serbest bırakıldı. İstinafın ardından dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanık Ayşe Vural'ın söz konusu eylemi tahrik altında işlediğine kanaat getirdi.

YENİDEN YARGILANDI

Daire, haksız tahrik oluşturan eylemlerin niteliği ve ulaştığı boyut dikkate alındığında sanığa fazla ceza tayininde bulunduğuna karar verip Ayşe Vural yönünden ilk derece mahkemesinin kararını bozdu. Bozma kararının ardından Vural, İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Sanığın eylemi tahrik altında işlediği gerekçesi ve duruşmalardaki iyi hali sebebiyle heyet cezayı 16 yıl 8 ay hapis cezasına çevirdi.

Zeynep Vural'ın, Ayşe Vural'a yönelik basit saldırı dışında bir eyleminin olmadığı, meşru savunmanın korku veya telaş ile aşılması sonucuyla ölümün meydana geldiği vurgulandı.

YAŞANAN OLAYLAR TEK TEK SIRALANDI

GEREKÇELİ kararda Zeynep Vural ile annesi Ayşe Vural arasında maktulün davranış ve eylemlerinden kaynaklanan uzun süreden beri süregelen sorunlar olduğu, olaydan 10 yıl önce maktulün çatıya çıkmak suretiyle intihar girişiminde bulunduğu, sonrasında ikna edilerek çatıdan indirildiği, olaydan bir ay kadar önce kendini jiletle yaraladığı ve hastaneye giderken kendini araçtan aşağı atarak yaralandığı belirtildi. Maktulün psikolojik rahatsızlığı ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle hırçınlaşarak aile bireylerine saldırgan tavırlar sergilediği de kararda yer aldı. İzmir 2'nci Aile Mahkemesi'nin daha önce verdiği karar göre Ayşe Vural'ın kızı Zeynep Vural'dan şiddet görme tehlikesi olduğuna dikkat çekilip, tüm bu sebeplerden sanık hakkında indirim uygulandığının altı çizildi.