İzmir’de tartıştığı yeğenini sırtından vurdu!

Olay, dün saat 14.30 sıralarında, Eşrefpaşa Caddesi'nde meydana geldi. E. Y. ile yeğeni B.Y. arasında aile içi konulardan dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada E.Y., yeğeni B.Y.'yi tabanca ile sırtından vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, E.Y.'yi suç aleti tabanca ile gözaltına aldı.

B.Y. ambulansla İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan B.Y., doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi