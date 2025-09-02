Ege’nin can damarlarındandı! Gediz Nehri kuruma noktasına geldi

İklim değişikliğine bağlı kuraklık, aşırı sıcaklıklar ve yağış azlığı, Türkiye'deki göl, nehir ve barajların su seviyelerinde azalmaya neden oluyor. Kuraklık nedeniyle farklı kaynaklardan beslenemeyen nehir ve göller, kurumaya yüz tutuyor. Kütahya'dan doğan Uşak ve Manisa illerinden geçerek İzmir'in Foça ilçesinden Ege Denizi'ne dökülen 401 kilometrelik Gediz Nehri'nde bazı bölgeler kurudu. Nehirdeki kuraklık nedeniyle özellikle Salihli'deki Demirköprü Barajı'ndan sonraki bölümlerde ve Turgutlu çevresinde kilometrelerce akış durdu.