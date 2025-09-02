İzmir’de cam cinayeti

İzmir'de önceki gün Konak İlçesi Eşrefpaşa Caddesi üzerinde amca, yeğenini öldürdü. Olay, polis karakoluna 100 metre mesafede meydana geldi. Kafe işletmecisi Edip Yıldız (61) ile yeğeni Bilal Yıldız (47) arasında, işletmenin camlarını kırma yüzünden sözlü tartışma çıktı.

Bilal Yıldız amcası tarafından öldürüldü.

Amca yeğen arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine amca cebinden çıkardığı silahla öz yeğenine ateş etti. Vücuduna iki kurşun isabet eden yeğen Bilal Yıldız kanlar içinde yere yığıldı.

Amca Edip Yıldız, cezaevine gönderildi.

TABANCAYLA YAKALANDI

Alınan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Bilal Yıldız, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Edip Yıldız, polis ekiplerince suç aleti tabancayla gözaltına alındı.

Amca yeğen arasındaki kavga kısa sürede büyüdü. Yeğen Bilal Yıldız hayatını kaybetti

Yeğen Bilal Yıldız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırılırken, gözaltına alınan ve ifadesi tamamlanan amca çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polis iki aile arasında tekrar olay çıkmaması için geniş güvenlik tedbirleri aldı.