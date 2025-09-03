Eşinin yanına gitmek isterken can verdi

İZMİR'DE ani fren yapan otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü polis memuru Ahmet Busanç (38), hayatını kaybetti. Busanç'ın yaklaşık 1 ay önce beyin kanaması geçiren ve yeniden rahatsızlanan eşinin yanına gitmek için izin alıp, yola çıktığı belirtildi.
Kaza, Pazartesi akşam saat 23.30 sıralarında Güzelbahçe ilçesi Çeşme Otoyolu'nda meydana geldi. Polis memuru Busanç'ın kullandığı motosiklet, ani fren yaptığı öne sürülen otomobile arkadan çarptı. Busanç motosikletten fırlayıp, metrelerce savruldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ahmet Busanç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.