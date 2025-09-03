  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'deki görüntüler büyük tepki çekmişti! O çocuklar koruma altına alındı

İzmir'deki görüntüler büyük tepki çekmişti! O çocuklar koruma altına alındı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bir çocuğun babaannesinden şiddet gördüğü görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı açıklamada çocukların koruma altına alındığını duyurdu.

AA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

İzmir’deki görüntüler büyük tepki çekmişti! O çocuklar koruma altına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de babaannesinin şiddetine maruz kalan çocuk ile kardeşinin devlet korumasına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında İzmir'de bir çocuğun babaannesinin şiddetine maruz kaldığı yönündeki paylaşımlar yer aldığı belirtildi.

Olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle İl Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği aktarılan açıklamada, "Söz konusu görüntülerde şiddete maruz kaldığı görülen çocuk ve kardeşi devlet korumasına alınmıştır. Bakanlık olarak davaya müdahil olup şiddet uygulayan şahsın gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA