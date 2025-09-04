Evinin balkonundan düşerek can verdi

İZMİR Tire'de, 75 yaşındaki emekli astsubay Ömer Gözeger, evinin beşinci katta bulunan balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Talihsiz olay, Gözeger'in Ortaokul caddesindeki evinde meydana geldi. İddiaya göre, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı adam, eşinin evde olmadığı sırada balkona çıkarak hava almak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Gözeger balkondan evin bahçesine düştü. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Gözeger'in ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.