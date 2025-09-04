İzmir'deki vicdansız babaanne gözaltında

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Konak'ta annesi ile babası ayrıldıktan sonra velayeti babasına verilen 7 yaşındaki M.E.Ş., babası, babaannesi ve dedesiyle birlikte yaşamaya başladı. Babanın işte olduğu bir gün M.E.Ş. babaanne F. Ş. tarafından darbedildi.

İddiaya göre sürekli şiddete uğrayan çocuğun değişik zamanlarda darbedilme görüntüleri cep telefonu kamerası tarafından gizlice kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada yayılınca büyük tepki çekti. Babaanne polis tarafından gözaltına alındı.