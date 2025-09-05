Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 30 Eylül’de özelleştiriliyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin işletilmesi için ihaleye çıkma kararı aldı. 30 Eylül'de gerçekleştirilecek ihale ile kentin en önemli atıksu artıma tesisin işletilmesi işi bin 95 gün süreyle ihaleyi kazanan firmanın olacak. İhaleye ilk tepki AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Dilaver Kişili'den geldi. Kişili, "Milyarlarca lira yatırımla çalıştırılan İzmir'in en büyük arıtma tesisinin adeta satılır gibi elden çıkartılmaya çalışılması yanlıştır" dedi. İhalenin 3 yıl süreyle özel şirketlerin sisteme girmesine yönelik yapıldığını belirten Kişili, her fırsatta kamusal hizmet ve halkçı belediyecilik vurgusu yapanların kendi bakış açılarıyla çeliştiğini söyledi.