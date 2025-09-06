İzmir'de Baltacı çifti dekoratif kemerin altında can vermişlerdi! Bilirkişi raporu ortaya çıktı: Yanlış yerde uygunsuz malzeme kullanılmış

Şüphelilerin ifadelerinde, kemerin üzerinde branda bulunduğunu ve rüzgarın etkisiyle yapının devrildiğini ve olay nedeniyle üzgün olduklarını söyledikleri öğrenildi. İşlemlerinin ardından 26 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmet Ceylan, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanırken, annesi ve babası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇOCUKLUK AŞKIYDI

Doktor Mehmet Baltacı ve eşi Güler Baltacı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde toprağa verildi. Yakınları Baltacı çiftinin ortaokulda başlayan aşklarını evliliğe taşıdıklarını ve ikinci çocuklarını yapmayı planladıklarını söyledi.

YANLIŞ YERDE UYGUNSUZ MALZEME

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan olay sonrası detaylı soruşturma yürüttü. Olayın ardından oluşturulan 3 kişilik bilirkişi heyeti inceleme yaptı. Bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan rapor ortaya çıktı. Bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda, taş duvarın ruhsat alındıktan sonra yaptırıldığı, ayrıca taş duvar için ruhsat alma zorunluluğunun bulunmadığı tespitine yer verildi. Raporda, ihmalin gerekçeleri şu şekilde sıralandı:

"Düğün salonunda yaşanan ölümlü kazanın, yanlış yerde uygunsuz malzeme (taş duvar) kullanımı, yeterli çekme ve basınç mukavemeti olmayan taşıyıcı özelliği bulunmayan dekoratif taş duvarın kullanım amacının dışında kapı yapılması ve üzerine dikdörtgen profil monte edilip branda bağlanarak geniş alanların kapatılması amacıyla kullanılması sonucu meydana geldiği; genel iş sağlığı ve güvenliği tedbir ve kurallarına riayet edilmemesi nedeniyle oluştuğu, bu tedbir ve önlemleri alma görevi bulunan yapı sahibi ile taş duvarı yaptıran, taş duvarın üzerine branda bağlamak amacıyla dikdörtgen çelik profil yaptıran, brandayı taş duvara bağlayan ve/veya bağlanmasına izin veren, taş duvarın yapımı süresince işveren sıfatıyla bulunan yapı sahibi ile taşınmazı bu haliyle kabul edip satın alan ve/veya kiralayarak olay sırasında işleten düğün salonu işletmecilerinin kazanın oluşumunda asli kusurlu olabilecekleri değerlendirilmiştir."