İzmir su kesintisi 7 Eylül 2025: Hangi ilçelerde sular kesilecek? İZSU’dan açıklama

İzmir'de yaşayanlar dikkat! 7 Eylül Pazar günü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İZSU, şehrin farklı noktalarında yapılacak altyapı ve arıza çalışmaları nedeniyle gün boyunca bazı bölgelerde su verilemeyeceğini duyurdu. "Sular ne zaman gelecek?" sorusu araştırılırken, kesinti yaşanacak mahalleler ve saatler belli oldu. Detaylar haberimizde!
BORNOVA DOĞANLAR
07.09.2025 saat 10:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME MUSALLA
07.09.2025 saat 10:54 ile 13:54 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA CUMHURİYET, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
07.09.2025 saat 10:01 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ CUMHURİYET
07.09.2025 saat 09:40 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES AKÇAKÖY, BARBAROS, CÜNEYTBEY, DEREKÖY, GAZİPAŞA, KASIMPAŞA, KEMALPAŞA
07.09.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES OĞLANANASI ATATÜRK, OĞLANANASI CUMHURİYET
07.09.2025 saat 08:08 ile 16:01 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KARAKOVA, SEYREKLİ
07.09.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE ÇİNİYERİ
07.09.2025 saat 10:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
TİRE BAHARİYE, DERE, KURTULUŞ, PAŞA
07.09.2025 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI AYRANCILAR, BAHÇELİEVLER, FEVZİ ÇAKMAK, İNÖNÜ, İSTİKLAL, KAZIM KARABEKİR, KUŞÇUBURUN, PANCAR, TÜRKMENKÖY, YAZIBAŞI, YEŞİLKÖY
07.09.2025 saat 08:49 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI ALPKENT, ATATÜRK, CUMHURİYET, ERTUĞRUL, MURATBEY, TEPEKÖY, TORBALI, YEDİ EYLÜL
06.09.2025 saat 10:06 ile 07.09.2025 saat 14:00 arasında yaklaşık 28 saat su kesintisi olacaktır.