İzmir su kesintisi 7 Eylül 2025: Hangi ilçelerde sular kesilecek? İZSU’dan açıklama

İzmir'de yaşayanlar dikkat! 7 Eylül Pazar günü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İZSU, şehrin farklı noktalarında yapılacak altyapı ve arıza çalışmaları nedeniyle gün boyunca bazı bölgelerde su verilemeyeceğini duyurdu. "Sular ne zaman gelecek?" sorusu araştırılırken, kesinti yaşanacak mahalleler ve saatler belli oldu. Detaylar haberimizde!