İzmir’de İsrail protestosu

İzmir'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek isteyen kadınlar bir araya geldi. Foça Barış Kadınları tarafından düzenlenen eyleme inisiyatif üyeleri ile Foçalı kadınların yanı sıra yerli turistler de katıldı.

'ZULÜM İNSANLIĞA AYKIRI'

Reha Midilli Sevgi Caddesi'nde toplanan kadınlar; ellerinde 'Gazze'de Soykırıma Son', 'Kadınlar Barış İstiyor', 'İsrail'i Durdurun', 'Sessiz Kalmak Suça Ortak Olmaktır', 'Savaşın Kazananı Olmaz', 'Barış İstiyoruz', "Savaşa Hayır', 'Soykırıma ve İşgale Direnen Filistinli Kadınların Yanındayız', 'Çocuklar Açlıktan Ölüyor', 'Gazze'ye Ambargoyu Kaldırın' yazılı dövizlerle Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'na yürüdü. Eylem, Filistin şarkıları eşliğinde alkışlı protestolarla tamamlandı. Foça Barış Kadınları adına açıklama yapan Canan Gedik, İsrail'in 2 yıldır Gazze'de sürdürdüğü zulmün ve saldırıların insanlığa aykırı olduğunu dile getirdi.

'TAM AMBARGO UYGULANMALI'

Gedik, "İsrail, 2 yıldan bu yana Filistin'de bir zulüm sürdürüyor. Çocuklar, kadınlar başta olmak üzere bu saldırılardan bütün ulus etkileniyor. Bu yetmezmiş gibi korkunç bir ambargo altındalar. 2 yıldır süren ambargo nedeniyle yiyecek, ilaç ve temel insan ihtiyaçları ulaşamıyor.Binlerce insan hayatını kaybetti. Biz İsrail'i protesto etmenin yanı sıra, bu saldırganlığın artık son bulmasını istiyoruz. İsrail'e her alanda ambargo uygulanmasını istiyoruz. Özellikle insani bir hak olan, yaşam hakkının sürdürülebilmesi için, su, temel gıda maddeleri ve ilaç başta olmak üzere yardımların Filistin'e ulaşmasını istiyoruz" dedi.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA DESTEK

İZMİR ve Uşak'ta, Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı. İzmir'de Konak Atatürk Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, "Sumud için kararlılıkla yürüyoruz" yazılı pankart açtı. Grup adına konuşan TÜGVA İl Başkanı Yiğit Aslanata, Gazze halkının iki yıldır büyük bir acı yaşadığını ifade etti. Uşak'ta ise Çakaloz Camii önünde toplanan vatandaşlar, İsmet Paşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşte, bazı vatandaşlar, "Direnen Filistin halkı kazanacak", "Filistin'deki insanlık suçuna dur de" yazılı dövizler taşıdı.