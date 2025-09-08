İzmir’de marketlere ’fahiş fiyat’ denetimi

Belirli periyotlarda market denetimlerini gerçekleştiren İzmir Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, bugün de Karşıyaka ilçesinde sahaya çıktı. Belirlenen marketlere giren ekipler, ürün etiket kontrolü yaptı.

Kurumdan yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüzce, gerek fahiş fiyat artışlarının olumsuz etkilerinden vatandaşlarımızı korumak, gerekse fiyat etiketlerinde yer alması gereken unsurların etiketlerde bulunup bulunmadığının tespiti ve aldatıcı ve yanıltıcı indirimlerin neden olduğu tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla denetimler gerçekleştirilmektedir. İlimizde her gün en az 8 farklı ilçede olmak uzere denetim ekibimizle perakende satış yapan işletmelerde sürekli yaygın ve yoğun denetim gerçekleştirilmekte olup, denetimlerde binlerce ürün haksız fiyat, etiket ve ürün künyeleri yönünden incelenmektedir" denildi.

Ürünlerin fiyatlarına haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelerin bakanlığa rapor edildiği kaydedilen açıklama şöyle: "Bakanlığımızca bu işletmelere her bir aykırı eylem için 1 milyon 439 bin 300 TL'ye varan idari para cezası uygulamaktadır. Bu doğrultuda Bakanlığımız Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca 2025 yılının ilk altı ayında 405 işletme/şahıs hakkında toplam 254 milyon 574 bin 435 TL idari para cezası kararı alınmıştır. Diğer taraftan yine eş zamanlı olarak müdürlük personelimizce fiyat etiketi mevzuatı uyarınca etiket, tarife, menü ve indirimli satışlara yönelik 2025 yılı başından bugüne İzmir'de 20 bin üzerinde işletmenin yaklaşık 630 bin ürünü denetlenmiş ve tespit edilen aykırılıklara 25 milyon 953 bin 432 TL idari para cezası uygulanmıştır."

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü olarak vatandaşların hak ve menfaatlerini korumak, işletmelerin fahiş fiyat artışlarıyla haksız ve hukuka aykırı kazanç elde etmelerini engellemek amacıyla denetimlerin ara verilmeden kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.