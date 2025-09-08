İzmir’de polis merkezine saldırıda 5 gözaltı

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Balçova ilçesinde 2 polisin şehit olduğu polis merkezine saldırıda saldırıyı gerçekleştiren E.B. ile babası N.B. ve annesi A.B.'nin ardından soruşturma kapsamında 2 arkadaşı daha gözaltına alındı.

DHA

Giriş Tarihi:

İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezinde 2 polisin şehit olduğu, 2 polisin de yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren E.B. ile babası N.B. ve annesi A.B.'nin ardından soruşturma kapsamında 2 arkadaşı daha gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 5'e çıktı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Balçova Salih İşgören Polis Merkezine yönelik gerçekleştirilen ve iki polisimizin şehit olduğu silahlı saldırı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanmış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli dahil toplam 5 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.

Ayrıca olayın gerçekleştiği Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne Türk bayrağı asıldı.

