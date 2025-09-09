16 yaşındaki liseli saldırgan İzmir'de 2 polisi şehit etti!

'RADİKAL TAVIRLARI VAR' E.B'nin babası N.B'nin ifadesinde oğlunun son dönemlerinde radikal bir tavır sergilediğini söylediği öğrenildi. N.B'nin, çocuklarının bilgisayar ve telefonla çok sık zaman geçirdiğini ve devam etmesi durumunda polise gideceklerini söylediklerini ifade ettiği bildirildi.

VALİDEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Süleyman Elban, "Burası yoğun bir sokak. Olayı çok yönlü olarak araştırıyoruz. Katil zanlısı 16 yaşında liseli ve bu sokakta oturuyor. Şu ana kadar bir suç kaydı yok. Yolda bol miktarda pompalı tüfek mermileri var. Babasının 10 sene önce aldığı bir pompalı tüfek kullanıldı" dedi.

GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU

Saldırgana müdahale ettiğini iddia eden bir mahalleli ise o anları "Tüfeğin ya kurşunu bittiği için ya da vurulduğu için yerde hareketsiz halde durdu ve çantasından bir şeyler çıkarmaya uğraşıyordu. O süreçte de üzerine çullandık, yakaladık. Polislere teslim ettik" sözleriyle anlattı. Ayrıca komşular da silah seslerini duyduktan sonra, saldırganı tanıyınca babasını uyandırdıklarını, olayı anlattıklarını dile getirdi.