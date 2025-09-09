İzmir'de aile vahşeti! Lise öğrencisi babasını öldürüp annesini yaraladı

Olay, Menemen ilçesi 1343 Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise öğrencisi H.U.B. (16), tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla babası Barış B.'yi (47) ve annesi N.B.'yi (47) yaraladı. Olayın ardından evin kapısını kilitleyen genç, aynı bıçakla kendisine zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapının açılmaması üzerine balkon kapısını kırarak içeri girdi. Ekipler, baba, anne ve çocuğu kanlar içinde buldu. Ağır yaralı olan H.U.B. önce Menemen Devlet Hastanesi'ne, ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba Barış B. ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne N.B.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.