Liseli saldırgan İzmir’de 2 polisi şehit etti

İzmir Balçova'da dün sabah saatlerinde Salih İşgören Polis Merkezi'ne silahlı saldırı gerçekleşti. İki polisimizi şehit eden ve bir vatandaşı yaralayan lise öğrencisi saldırgan E.B. (16) yaya olarak kaçmak isterken, karakolun 400 metre yakınında saklandığı bir aracın arkasında sivil polisler tarafından vuruldu. Yerde yatarken giydiği avcı yeleğine yerleştirdiği sis ve ses bombalarını da atmak için uğraşan saldırgan, polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Bacağına dört kurşun isabet eden saldırgan hastanede ameliyata alındı.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan koordinesinde 3 Başsavcı vekili ve 6 savcı olayla ilgili soruşturma için görevlendirildi. Hayati tehlikesi bulunan ve ifade vermeyen saldırgan ile birlikte annesi, babası, iki yakın arkadaşı ve 4 kişi daha gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çapta soruşturma devam ederken, liseli saldırganın son dönemlerde dini örgütsel konuşmalar yaptığı ve bunun da ailesinin dikkatini çektiği öğrenildi.

Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir

Bir hastanede işçi olarak çalışan babaya ait silahla katliam yapan E.B'nin kanlı pususu kameralara ve cep telefonlarına yansıdı.

Polis Memuru Hasan Akın

Saldırıda şehit düşen Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir'in, öncesinde İzmir'de Terör Şube Müdürlüğü ve Terörden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi.

'RADİKAL TAVIRLARI VAR'

E.B'nin babası N.B'nin ifadesinde oğlunun son dönemlerinde radikal bir tavır sergilediğini söylediği öğrenildi. N.B'nin, çocuklarının bilgisayar ve telefonla çok sık zaman geçirdiğini ve devam etmesi durumunda polise gideceklerini söylediklerini ifade ettiği bildirildi.

VALİDEN AÇIKLAMA

İZMİR Valisi Süleyman Elban, "Burası yoğun bir sokak. Olayı çok yönlü olarak araştırıyoruz. Katil zanlısı 16 yaşında liseli ve bu sokakta oturuyor. Şu ana kadar bir suç kaydı yok. Yolda bol miktarda pompalı tüfek mermileri var. Babasının 10 sene önce aldığı bir pompalı tüfek kullanıldı" dedi.

GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU

SALDIRGANA müdahale ettiğini iddia eden bir mahalleli ise o anları "Tüfeğin ya kurşunu bittiği için ya da vurulduğu için yerde hareketsiz halde durdu ve çantasından bir şeyler çıkarmaya uğraşıyordu. O süreçte de üzerine çullandık, yakaladık. Polislere teslim ettik" sözleriyle anlattı. Ayrıca komşular da silah seslerini duyduktan sonra, saldırganı tanıyınca babasını uyandırdıklarını, olayı anlattıklarını dile getirdi.

SALDIRGANA müdahale ettiğini iddia eden bir mahalleli ise o anları "Tüfeğin ya kurşunu bittiği için ya da vurulduğu için yerde hareketsiz halde durdu ve çantasından bir şeyler çıkarmaya uğraşıyordu. O süreçte de üzerine çullandık, yakaladık. Polislere teslim ettik" sözleriyle anlattı. Ayrıca komşular da silah seslerini duyduktan sonra, saldırganı tanıyınca babasını uyandırdıklarını, olayı anlattıklarını dile getirdi.

'ESRAR PERDESİ ARALANACAKTIR'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'de polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Bahçeli şu ifadeleri kullandı: "İzmir'de bir polis karakoluna düzenlenen, hain ve hunhar saldırı hepimizi derinden üzmüştür. Saldırıda 1.Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit düşmüş, iki polisimiz de yaralanmıştır. İnanıyorum ki, saldırganın bağ ve bağlantıları ortaya çıkarılacak, bu menfur ve menhus olayın esrar perdesi kuşkusuz aralanacaktır. Yeşeren ümitlerimizi zehirleme emelinde olanlar, bu suretle pusuda bekleyip sokakların kaynamasını ve karışmasını hedefleyenler muvaffak olamayacaklardır."

PROVOKATİF PAYLASIMLAR YAPAN 10 KİSİ GÖZALTINA ALINDI

EMNİYET Genel Müdürlüğü, İzmir'deki menfur olayın ardından sosyal medya üzerinden yapılan provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımları mercek altına aldı. Bu tarz paylaşımlar yaptığı tespit edilen 39 kişi hakkında işlem başlatıldı. Emniyet yetkilileri yapılan incelemeler sonucunda 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.