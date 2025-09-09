Son dakika: İzmir'de polisleri şehit eden katil böyle yetişmiş! Babasının sosyal medya paylaşımları dehşete düşürdü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Balçova ilçesinde dün 2 polisi şehit eden E.B'nin 10 yıl öncesine ait sosyal medyadaki fotoğrafları ortaya çıktı. Görüntülerde henüz o yıllarda 5-6 yaşlarında olan E.B.'nin ağzında ölü kuşlar olduğu ve elinde oyuncak silahlarla poz vermesi dehşete düşürdü.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı Balçova Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında gözaltı sayısı 27'ye ulaştı.
'BABASININ 10 SENE ÖNCE ALDIĞI BİR POMPALI TÜFEK'
İzmir Valisi Süleyman Elban ise "Olayı gerçekleştiren katil zanlısı 16 yaşında. Suç kaydı bulunmuyor, suç sebebiyle gözaltına alınmışlığı bulunmuyor. Karakola şikayet yok, suç kaydı ya da UYAP kaydı yok. Bol miktarda pompalı tüfek mermisi de görmüşsünüzdür. Babasının 10 sene önce aldığı bir pompalı tüfek" ifadelerini kullandı.
10 YIL ÖNCEKİ PAYLAŞIMLAR DEHŞETE DÜŞÜRDÜ
Babasının sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ise saldırganın nasıl yetiştiğine ilişkin ipuçlarını gözler önüne serdi. Bir paylaşımında oğlunun elinde ve ağzında ölü sığırcık kuşları görülen fotoğrafta "Bugün av iyiydi maşallah" notu yer alıyor. Paylaşıma gelen yorumlarda babanın uyarıldığı görülüyor.
Bir başka paylaşımda ise yaklaşık 5 yaşında olan E.B.'nin elinde oyuncak silah bulunuyor.