Son dakika: İzmir Karşıyaka'da çöp krizi! İlçede fareler cirit atmaya başladı

'BİR ÇÖZÜM BULUNMALI'

İzmir'de yaşayan Oğuz Ayhan (46), "Normalde buralar temiz olurdu, çöpler toplanırdı. Ancak işçiler grevde olduğu için bugün her yer çöp içinde. Etraf pislik, bulaşıcı bir hastalık da olabilir. İnsana ve hayvana bulaşabilir. Sadece işlek caddede değil ara sokaklarda çöp içinde kalmış. Ne olursa olsun bu işleri birinin yapması gerekiyor. Bir çözüm bulunmalı" dedi.